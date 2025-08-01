АФК «Система» может перестроить бывшее здание АТС на юго-западе Москвы в офис

Само здание АТС на 5000 кв. м было возведено в 1988 г. В последние годы там располагалось городское общежитие для рабочих из СНГ и дальнего зарубежья. АФК «Система» еще несколько лет назад планировала перестроить часть принадлежащих ее структурам телефонных станций в апарт-отели и гостиницы под брендом Cosmos Stay. Их точное число никогда не раскрывалось, но источники «Ведомостей» тогда говорили о «нескольких десятках» таких проектов. Так, одна из гостиниц должна была появиться и в здании на ул. Новаторов, знают два консультанта, работавших с корпорацией. Впрочем, как рассказывал еще в 2024 г. президент Cosmos Hotel Group (входит в АФК «Система») Александр Биба, концепция проекта в итоге изменилась ввиду ряда внешних причин, среди которых он называл пандемию коронавируса.