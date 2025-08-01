АФК «Система» может перестроить бывшее здание АТС на юго-западе Москвы в офис

АФК «Система» может перестроить бывшее здание АТС на юго-западе Москвы в офисРанее там планировалось разместить гостиницу
На месте бывшего здания автоматической телефонной станции (АТС) на ул. Новаторов на юго-западе Москвы может появиться офисный комплекс. Как следует из отчета об инженерно-геодезических изысканиях, опубликованного на сайте столичной мэрии, техническим заказчиком этого проекта выступает ГК «Эталон». Ее представитель это подтвердил, но уточнил, что земельный участок по этому адресу компании не принадлежит. Данная площадка и расположенное на ней строение находятся на балансе входящей в АФК «Система» фирмы «Бизнес недвижимость», говорят два консультанта, работавших с последней. Самой корпорации на конец 2024 г. принадлежало 48,8% группы «Эталон». В АФК «Система» сообщили, что на ул. Новаторов сейчас проводятся работы с целью возможного строительства офиса, но решение об этом пока не принято.
Само здание АТС на 5000 кв. м было возведено в 1988 г. В последние годы там располагалось городское общежитие для рабочих из СНГ и дальнего зарубежья. АФК «Система» еще несколько лет назад планировала перестроить часть принадлежащих ее структурам телефонных станций в апарт-отели и гостиницы под брендом Cosmos Stay. Их точное число никогда не раскрывалось, но источники «Ведомостей» тогда говорили о «нескольких десятках» таких проектов. Так, одна из гостиниц должна была появиться и в здании на ул. Новаторов, знают два консультанта, работавших с корпорацией. Впрочем, как рассказывал еще в 2024 г. президент Cosmos Hotel Group (входит в АФК «Система») Александр Биба, концепция проекта в итоге изменилась ввиду ряда внешних причин, среди которых он называл пандемию коронавируса.