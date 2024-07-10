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Дмитрий Кашинский: «Выход в регионы – ключевой элемент нашей стратегии на ближайшие пять лет»

Президент Glorax о работе в небольших городах России, выходе на биржу и льготной ипотеке
Антон Филатов
Президент Glorax Дмитрий Кашинский/ Пресс-служба Glorax

Девелоперская группа Glorax, созданная бывшим совладельцем девелопера Tekta Group Андреем Биржиным, за время своего существования несколько раз меняла стратегию. Компания, помимо строительства жилья, планировала инвестировать в IT-стартапы, гостиницы, фитнес-клубы и даже детские стоматологические центры. Сегодня застройщик решил сконцентрироваться на возведении жилых проектов, в том числе и в небольших городах России. Там идет рост доходов населения благодаря развитию производств, а федеральных девелоперов практически нет, объясняет президент Glorax Дмитрий Кашинский. В интервью «Ведомостям» он рассказывает, для чего компания решила провести IPO, в каких регионах она намерена работать и как повлияет отмена льготной ипотеки на рынок жилой недвижимости.

– Компания заявила о планах провести IPO в 2025 г. Не считаете ли вы эти сроки нереалистичными, учитывая, что на данный момент даже юридическое лицо не было преобразовано из ООО в ПАО? Когда это может произойти?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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