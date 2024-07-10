Девелоперская группа Glorax, созданная бывшим совладельцем девелопера Tekta Group Андреем Биржиным, за время своего существования несколько раз меняла стратегию. Компания, помимо строительства жилья, планировала инвестировать в IT-стартапы, гостиницы, фитнес-клубы и даже детские стоматологические центры. Сегодня застройщик решил сконцентрироваться на возведении жилых проектов, в том числе и в небольших городах России. Там идет рост доходов населения благодаря развитию производств, а федеральных девелоперов практически нет, объясняет президент Glorax Дмитрий Кашинский. В интервью «Ведомостям» он рассказывает, для чего компания решила провести IPO, в каких регионах она намерена работать и как повлияет отмена льготной ипотеки на рынок жилой недвижимости.