Архитектура и дизайн

Горький переехал на площадь Тверская Застава

Скульптура Максима Горького покинула парк искусств «Музеон»
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