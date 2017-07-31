Горький переехал на площадь Тверская Застава

Киселев Сергей / Агентство городских новостей «Москва»

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам перед началом транспортировки, сложность этой операции заключалась в том, чтобы доставить отреставрированную скульптуру без сколов и других повреждений

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