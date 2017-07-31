Горький переехал на площадь Тверская Застава
Скульптура Максима Горького покинула парк искусств «Музеон»
Уникальная операция по перевозке памятника Максиму Горькому из парка искусств «Музеон» на площадь Тверская Застава прошла в ночь с воскресенья на понедельник 31 июля, сообщает «Интерфакс»
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Ночью под проливным дождем памятник аккуратно провезли по улице Большая Якиманка, Садовому кольцу и через 1-ю Брестскую улицу
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Для транспортировки скульптуру в горизонтальном положении поместили на длинномер (грузовой автомобиль с удлиненным кузовом и высокой грузоподъемностью), сообщает «Интерфакс»
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Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам перед началом транспортировки, сложность этой операции заключалась в том, чтобы доставить отреставрированную скульптуру без сколов и других повреждений
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Длина памятника – около 5 м, а ширина – 2 м
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Памятник писателю по проекту Веры Мухиной был открыт в сквере у Белорусского вокзала в 1951 году
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В этом районе Горький жил после своей итальянской эмиграции, здесь он выступил с первой после возвращения речью, сообщает ТАСС
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В парк искусств «Музеон» памятник перевезли в 2005 году в связи с планами по изменению схемы движения на площади Тверская Застава
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Петр Бирюков напомнил, что через месяц площадь Тверская Застава примет уникальный, исторический вид, она будет соединена трамваем с Лесной улицей, а у Белорусского вокзала высадят порядка 92 крупномерных деревьев
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