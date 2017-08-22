Невезучие ларьки

Яндекс.Панорамы

Все объекты, следует из сообщения, возведены в нарушение закона в опасной близости от важнейших инженерных коммуникаций. «На освобожденных территориях не предполагается никакого строительства, все они будут благоустроены», - пишет инспекция. На фото Калужская площадь, д. 1, стр. 3, здание ресторана «Пикадилли», судя по «Яндекс. Картам»

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