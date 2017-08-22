Невезучие ларьки
Какие торговые павильоны будут демонтированы в пятую волну сноса
Госинспекция по недвижимости Москвы опубликовала очередной список объектов самостроя, подлежащих сносу, - уже в «пятой волне». «Ведомости» посмотрели, какие здания выжили в предыдущие четыре этапа сноса, но не смогли устоять сейчас. На фото улица Новый Арбат, д. 24, стр. 2
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Все объекты, следует из сообщения, возведены в нарушение закона в опасной близости от важнейших инженерных коммуникаций. «На освобожденных территориях не предполагается никакого строительства, все они будут благоустроены», - пишет инспекция. На фото Калужская площадь, д. 1, стр. 3, здание ресторана «Пикадилли», судя по «Яндекс. Картам»
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Общая площадь сносимых объектов - 42 308 кв. м. На фото лапшичная на улице Новый Арбат, д. 8, стр. 2
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Снова под снос попали ларьки у станции метро «Выхино» (ул. Хлобыстова, д. 26, стр. 2)
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Под снос попало еще одно здание кафе «Мир пиццы» (Красная Пресня, д. 25, стр. 2), эта сеть уже пострадала в первые этапы сноса
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Еще одно здание в центре. Салон дорогой мебели по адресу Большая Дорогомиловская улица, д. 9а
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Не повезло и зданию, в котором располагаются несколько магазинов и ремонт одежды на углу проспекта Мира и улицы Бочкова, д. 3а
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В охранных зонах сетей газоснабжения незаконно расположилось кафе «Ночное рандеву» на Велозаводской ул., д. 2Б, утверждают власти города
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Строительный рынок у метро «Волгоградский проспект» тоже снесут (Новоостаповская ул., д. 1, стр. 4-9)
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Еще один невезучий автосервис – комплекс по адресу Архитектора Власова, 4, стр. 2-8
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Несколько объектов общей площадью свыше 1000 кв. м на Рязанском проспекте, д. 40, корп. 2, стр.1-4 тоже попали под снос
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Эти строения из временных превратились в капитальные при отсутствии разрешительной документации и находятся в охранной зоне линейных объектов транспорта, утверждает мэрия. На фото нежилое здание площадью 6705 кв. м на Симферопольском бульваре, д. 11
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Под снос попадут многие ларьки у станции метро «Царицыно». На фото улица Каспийская, стр. 36а
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Магазины автозапчастей по адресу Каширский проезд, владение 10 тоже в списке на демонтаж, всего в нем насчитывается 77 строений
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