В России началось затоваривание свободными квартирами

Около 113 млн кв. м жилья строится в России в настоящее время, сказал на V Всероссийском совещании по развитию жилищного строительства президент Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) Леонид Казинец, передает «РИА Новости».

При этом, по его словам, по итогам года ввод жилья может составить от 40 до 60 млн «квадратов».

«Сегодня основная проблема застройщиков — это даже не административные барьеры, а вопрос получения банковских кредитов и возможность продавать квартиры», — сказал он, обратив внимание на то, что сегодня на рынке происходит затоваривание свободными квартирами.

В частности, по данным НОЗА, сейчас остатки непроданные квартир в РФ оставляют 11,6 млн кв. м жилья.

По словам Казинца, объем продаж жилья застройщиками в России за год упал на 15% с 2,16 трлн до 1,83 трлн руб., передает «Интерфакс». Снизилась и средневзвешенная цена предложения - 1 кв. м подешевел с 68 000 до 62 000 руб.

По его словам, текущая цена «квадрата» приблизилась к себестоимости строительства.

Он также отметил, что, по данным ассоциации, за последний год россияне стали покупать более маленькие квартиры.

«Согласно нашим исследованиям за последний год средняя площадь покупаемых квартир снизилась на 6 кв. м — с 55 до 49 кв. м.