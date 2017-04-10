На Петровке, 38, построят восьмиэтажный корпус для ГУ МВД Москвы

Москомархитектура утвердила проект нового восьмиэтажного корпуса для комплекса зданий ГУ МВД России по Москве на Петровке, 38. Как передает ТАСС, это объявил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

«Стилистика нового корпуса будет схожа с существующим зданием на Петровке: два восьмиэтажных объема с цоколем и элементами ордера свяжет коммуникационное ядро, подчеркнутое аркой, – сказал он – Многосветный атриум за ней позволит максимально использовать естественное освещение для административных помещений и залов, расположенных в стилобатной части». Площадь здания превысит 14 000 кв. м. Его фасад будет обращен во 2-й Колобовский переулок.

По словам Кузнецова, новый корпус станет «классической репликой здания Главного управления МВД по городу Москве». «Данный проект мы рассматривали в рамках запущенной мэром Москвы Сергеем Собяниным программы по строительству и реконструкции зданий для органов внутренних дел. Ранее на рабочем рассмотрении мы принципиально согласились с представленной в концепции стилистической направленностью здания, учитывая его местоположение. Оно, безусловно, воспринимается в комплексе с Главным управлением, поэтому классические архитектурные решения, я считаю, здесь оправданны. Цоколь будет отделан гранитом, верхняя часть – светлой структурной штукатуркой», – подчеркнул он.

В здании разместятся помещения для приема иностранных делегаций, вестибюль, приемная для населения, большой спортивный блок с универсальным спортивным залом, стрелковым тиром, а также кабинеты для сотрудников главка.

На крыше здания предусмотрена площадка с возможностью посадки вертолета и командно-диспетчерский пункт. Вместимость автостоянки – 59 машино-мест.