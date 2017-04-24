На программу реновации жилья направят 96,5 млрд рублей в 2017 году

Комиссия Мосгордумы по экономической политике и финансам поддержала поправки, предполагающие увеличение расходной части бюджета города на 2017 г. для реализации программы сноса хрущевок. Об этом стало известно на заседании комиссии.

«Законопроект подготовлен в целях начала реализации в Москве программы реновации жилья», – сказала редактор законопроекта, руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова. По ее словам, представленные на рассмотрение поправки предусматривают увеличение расходов бюджета на эти цели на 96,5 млрд руб. в 2017 г., на эту же сумму увеличится и дефицит бюджета (с 217,9 млрд руб. до 314,4 млрд руб., или до 17,9%).

«Но, учитывая, что в качестве источника финансирования дефицита используются собственные средства, а именно остатки бюджетных средств на начало года, размер дефицита соответствует параметрам, установленным Бюджетным кодексом РФ, а бюджет Москвы сохранит свою устойчивость», – заявила она.

Таким образом, расходы бюджета Москвы на 2017 г. составят 2,073 трлн руб. Доходная часть не изменится и составит 1,75 трлн руб.

«Только такая массовая программа позволит решить вопросы состояния жилого фонда в разумные сроки. Кроме того, с помощью локомотива строительного сектора мы перезапустим всю экономику. Комиссия рекомендует принять законопроект в первом чтении и при отсутствии поправок в целом», – подчеркнул заместитель председателя комиссии Александр Милявский.