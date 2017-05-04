Власти Подмосковья после 2020 года подумают над сносом пятиэтажек

Власти Московской области начнут заниматься вопросом расселения хрущевок после 2020 г., сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У нас действует программа расселения бараков, мы до пятиэтажек еще не добрались. Только после 2020 г. мы будем думать, как расселять следующие дома, хрущевки так называемые», - сказал Воробьев после заседания Госсовета и комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны. Он отметил, что для Подмосковья важен опыт Москвы по расселению пятиэтажек.

Москва поставит на голосование судьбу 4566 пятиэтажек в 85 районах старой Москвы и шести поселениях в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Изначально планировалось обсуждение сноса 8000 домов, но после опросов и встреч в управах решено исключить 3500 домов: в них большая часть людей против либо идет бурная дискуссия, говорит сотрудник мэрии.

Голосование по вопросу о сносе каждого конкретного дома пройдет с 15 мая по 15 июня. Выразить свое мнение можно будет в электронной системе «Активный гражданин» и в многофункциональных центрах госуслуг «Мои документы».