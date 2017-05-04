Путин ожидает, что программу реновации скорректируют в соответствии с пожеланиями граждан

Программа расселения пятиэтажек в Москве не должна осуществляться с помощью силы, нарушать фундаментальные права граждан нельзя, заявил президент России Владимир Путин.

«Здесь есть проблемы, о которых мы знаем, мы с мэром Москвы об этом уже говорили. Надеюсь, все будет скорректировано в соответствии с пожеланиями граждан», - сказал Путин, выступая на совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижений целевых показателей социально-экономического развития.

Путин подчеркнул, что «ничего не должно быть сделано с помощью силы, все должно осуществляться в рамках действующего закона». «Нельзя нарушать фундаментальные права граждан, в том числе и в сфере их имущественных прав», - подчеркнул президент.