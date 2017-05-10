Собянин: На территории ЗиЛа возникнет город на 77 000 жителей

На территории бывшего автозавода ЗиЛ в Москве будет построен «среднероссийский город на 77 000 жителей, заявил мэр Сергей Собянин 10 мая. Как передает агентство "Москва", в этот день он осмотрел работы по комплексной застройке этой промышленной зоны и констатировал, что "огромная депрессивная зона становится территорией активного экономического, строительного развития". Он констатировал, что сейчас там строится жилье, завершается строительство спортивного кластера и началось строительство улично-дорожной сети, парковой территории, набережной. По словам Собянина, реорганизация промзоны даст городу 66 000 рабочих мест, там появится технопарк, офисы, культурные центры, места для прогулок.

Управляющий директор «Группы ЛСР» в Москве Иван Романов доложил мэру, что жилые дома комплекса «Зиларт» будут обеспечены необходимой инфраструктурой, которая будет готова к моменту въезда жильцов.

Также на территории ЗиЛа планируется строительство еще одного жилого района в южной ее части, строительство детского парка развлечений «Остров мечты», реорганизация территории стадиона «Торпедо».

Общая площадь застройки ЗиЛа и прилегающих к нему территорий составит 6,4 млн кв. м недвижимости, в том числе 4,7 млн кв. м непосредственно на ЗиЛе, цитирует «Москва» документы, подготовленные к визиту мэра. До конца года планируется завершить строительство центральной магистрали длиной 6,44 км. Строительство первых четырех корпусов жилого комплекса также планируется завершить в конце 2017 г. Всего выделено четыре очереди строительства со сроками реализации до 2024 г.