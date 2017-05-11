Жители пятиэтажек смогут выбрать равнозначное или равноценное жилье для переселения – Собянин

Власти Москвы готовы внести в законопроект о реновации жилищного фонда поправку о предоставлении переселенцу из пятиэтажек равнозначного или равноценного жилья, сообщил мэр Сергей Собянин в эфире радиостанции «Вести FM».

«Никаких проблем прописать в законе то, что человек на выбор получает либо равнозначное, либо равноценное жилье, не возникнет», – сказал он (цитата по ТАСС). По его словам, у человека появляется дополнительная гарантия судебной защиты и по равнозначности, и по равноценности.

В законопроекте, принятом Госдумой в первом чтении, прописано, что собственник жилья в пятиэтажке, попавшей в программу реновации, получит равнозначное жилье, т. е. равное по жилой площади и по числу комнат.

В перечень пятиэтажек для голосования жителей для последующего формирования проекта программы реновации включено 4566 домов, расположенных в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на новых территориях. Голосование жителей о включении в проект программы реновации пройдет с 15 мая по 15 июня.