В Сочи проданы 15 «олимпийских» коттеджей за 170 млн рублей

Власти Сочи продали с первого электронного аукциона очередные 15 «олимпийских» коттеджей за 170 млн руб, говорится на сайте администрации города.

Всего на аукцион был выставлен 41 лот, 15 из них были проданы. «Конечная вырученная сумма превысила ожидаемую на 10 млн рубл. Все средства пополнят бюджет города», — сказал директор департамента имущественных отношений администрации города Сочи Владимир Пермяков, слова которого приводятся в сообщении.

Новый аукцион будет объявлен в ближайшие дни. На него будут выставлены 26 коттеджей. Для участия претенденты должны зарегистрироваться на сайте электронной торговой площадки «Сбербанк-АСТ», а также получить сертификат электронной подписи.

После Олимпийских игр в 2014 г. власти Сочи выставили на продажу коттеджи, построенные к Олимпиаде в Имеретинской долине. Эти коттеджи также попадают в особую территорию гостеприимства, которая получила статус особо охраняемой и считается историко-культурным наследием. Всего в муниципальную собственность было передано 215 коттеджей постолимпийского наследия. Стоимость коттеджа на земельном участке в этом районе составляет от 3,2 до 21,3 млн руб. Дома площадью от 33 до 403 кв м расположены на участках от 3 до 27 соток.