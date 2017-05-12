Собянин: Из программы реновации до голосования исключат полтора десятка домов

Примерно 15 домов, жильцы которых считают, что они были включены в списки под снос по программе реновации по ошибке, будут исключены из проекта. Как передает ТАСС, это членам Общественной палаты Москвы пообещал мэр Сергей Собянин. «Тех, кто сегодня активно выступает, что их неправильно включили, неправильный опрос провели, что в доме много жителей, которые не хотят, таких домов не так много - около 15. Наверное, на этой стадии, пока не начали голосование, эти дома проще убрать из списка для голосования», - сказал он.

У них останется шанс вернуться в программу, если они это решат на общем собрании. «Мы ничего не закрываем, если захотят, пусть на собрании принимают решение. Этих домов не так много, но если есть такие обращения, мы их учтем», - сказал мэр.

Жильцы еще примерно от 250 до 500 домов, которые не обнаружили свои адреса в списке на снос, напротив, выступают за включение в программу реновации, добавил Собянин. «Мы не против, но в списки для голосования сегодня включать их не будем. Они должны провести собрания собственников жилья и двумя третями голосов принять решение в соответствии с Жилищным кодексом», - сказал он.