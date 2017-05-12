Жители пятиэтажек с автомобилями получат бесплатные стоянки рядом с новыми домами – Хуснуллин

Заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин сообщил, что в кварталах, построенных по программе реновации, появятся бесплатные парковки. «Жители пятиэтажек с машинами получат бесплатные стоянки рядом с новыми домами за счет того, что после сноса хрущевок освободится место, в том числе и под парковку», – заявил Хуснуллин в эфире радио «Комсомольская правда». Он назвал сообщения о платных парковках во дворе «информационной уткой».

В каждом квартале будет три вида стоянок: плоскостные, многоуровневые отдельно стоящие паркинги и под домами в один этаж. «Сейчас мы видим, что в кварталах реновации парковочных мест станет больше, чем сегодня есть машин. Это совершенно точно», – приводит ТАСС его слова.