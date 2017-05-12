Не желающим переезжать из сносимых домов будут предлагать денежную компенсацию – Собянин

После встречи с представителями Общественной палаты Москвы на тему реновации столичный градоначальник Сергей Собянин направил несколько предложений для учета в городском и федеральном законах.

По его мнению, если граждан не будет устраивать предлагаемая им равнозначная квартира взамен старой, они смогут получить денежную компенсацию в размере рыночной стоимости старой квартиры.

«Целесообразно установить в законе, что ни один дом не будет включен в программу реновации против воли абсолютного большинства его жителей. В проект программы реновации могут быть включены только те дома, жители которых поддержат данное решение. На любой стадии формирования и реализации программы собственники квартир смогут провести общее собрание и принять решение об исключении своего дома из программы реновации», - отметил мэр.

Собянин также предложил закрепить дополнительные гарантии прав жителей многоквартирных домов, включенных в программу, на судебную защиту.

Голосование жителей по вопросам реновации будет проходить в Москве с 15 мая по 15 июня.