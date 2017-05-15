«Дождь» сообщил об удвоении затрат Москвы на благоустройство улиц

В 2017 г. Москва потратит не менее 37,4 млрд руб. на программу благоустройства «Моя улица», сообщает «Дождь», ссылаясь на анализ более 60 тендеров, связанных с этой программой. Телеканал отмечает, что общая сумма затрат еще не окончательная, так как в системе госзакупок нет данных по ряду конкурсов, в том числе на благоустройство Андреевской набережной и Мароновского переулка. В 2015 г. город потратил на благоустройство 21,6 млрд руб., в 2016 г. – 22,4 млрд руб., напоминает «Дождь».

В конце марта заммэра Москвы Петр Бирюков на пресс-конференции отказался назвать общую стоимость программы благоустройства в 2017 г., объяснив, что на тот момент не были завершены все конкурсные процедуры.

В 2017 г. в программе «Моя улица» 87 объектов, в 2016 г. их было 61, в 2015 г. – 47, отмечает канал. Сейчас разыграны тендеры на общую сумму около 21 млрд руб., крупнейшим подрядчиком города (4,5 млрд руб.) «Дождь» назвал ООО «Спецстрой».