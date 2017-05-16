Самая дешевая квартира в новостройке Москвы в апреле продавалась за 3,6 млн рублей

Самая дешевая квартира в новостройках Москвы в апреле 2017 г. продавалась в проекте ЖК «Влюблино» (район Люблино) – за студию площадью 22,97 кв. м застройщик (ГК ПИК) просил 3,6 млн руб., говорится в исследовании компании «ИРН-консалтинг». Эксперты компании провели анализ самого дешевого предложения в границах старой Москвы. По их данным, на втором месте по минимальной стоимости квартир в Москве в апреле находился ЖК «Римский-Корсаков, 11» в Отрадном, где студии в 22,3 кв. м предлагались по цене 3,76 млн руб. На третьем месте в рейтинге самого дешевого предложения в столичных новостройках – ЖК «Летний сад» в Дмитровском районе, там студия в 22,9 кв. м стоила 3,82 млн руб.

Два из перечисленных жилых проектов также вошли в тройку лидеров ЖК с самой низкой стоимостью квадратного метра. Так, в ЖК «Римский-Корсаков, 11» трехкомнатная квартира площадью 86,4 кв. м предлагалась по 110 600 руб. за 1 кв. м, а двухкомнатная квартира (58,12 кв. м) в ЖК «Влюблино» – по 113 200 руб. за «квадрат». Но самая низкая цена квадратного метра в апреде была зафиксирована в проекте SHIROKAYA в Северном Медведкове – там «квадрат» в четырехкомнатной квартире (119,1 кв. м) предлагался за 106 400 руб.