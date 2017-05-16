Почти половина новостроек Подмосковья возводится не дальше 5 км от МКАД

Концентрация жилых новостроек в зоне 5 км от МКАД достигла 47% от общего числа новостроек Московской области, говорится в сообщении компании «Миэль-новостройки».

Эксперты отмечают, что это на 10 п. п. больше, чем в конце 2015 г. (37%). При этом в абсолютном выражении объем предложения в данном поясе снизился – с 1,7 млн до 1,47 млн кв. м.

Сокращение доли новостроек произошло в поясе от 10 до 20 км от МКАД (с 31 до 26%) и от 20 до 30 км от МКАД (с 14 до 10%). А вот в зоне от 5 до 10 км от МКАД доля новостроек в общей структуре предложения практически не изменилась – 17% против 18% в конце 2015 г.

«Покупательский интерес сейчас активно смещается к столице, и застройщики реагируют соответственно, выводя новые проекты преимущественно в ближней зоне Подмосковья. В течение 2016–2017 гг. в Московской области (до 30 км от МКАД) в реализацию вышло 22 новых проекта и 8 из них как раз в ближней зоне», – прокомментировала генеральный директор компании Наталья Шаталина.

В связи с этим изменилось и качество новостроек в ближнем поясе за МКАД. Если в конце 2015 г. 30% предложения составляли новостройки бизнес-класса, то сейчас их доля снизилась всего до 12%. Застройщики жилья за МККАД сегодня делают ставку именно на массовый сегмент. «В то же время качество предлагаемых проектов комфорт-класса растет, они становятся более концептуальными и продуманными», – говорит Шаталина.