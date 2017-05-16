В Дирекции транспортного строительства Петербурга прошли обыски – «Фонтанка»

ФСБ провела обыски в офисах петербургской Дирекции транспортного строительства, в фирмах «Пилон» и «Стройконтроль 2018», сообщает «Фонтанка». Оперативники Службы экономической безопасности и Транспортной службы регионального управления ФСБ также посетили путепровод на Дунайском проспекте. Предмет их интереса — документы по производств путепровода и акты приемки работ по строительству транспортной развязки, знает издание.

Дирекция транспортного строительства является техническим заказчиком развязки, «Пилон» выступал подрядчиком, а «Стройконтроль 2018» – подконтрольный Минтрансу независимый контролер.

Спецслужба подозревает, что при строительстве могла быть похищена часть денег, пишет «Фонтанка». Предполагается, что «расценки на работы по устройству пилонов и вантовых систем завышены, ряд работ заменены на более дорогостоящие без необходимых экспертиз, согласований и изменений в проектной документации, часть принятых заказчиком работ фактически исполнена не была», уточняет издание. Сумма контракта на строительство путепровода составляла 11,5 млрд руб.