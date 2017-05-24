Первый иск против закона о реновации подан в Мосгорсуд

Мосгорсуд зарегистрировал первый иск против столичного закона о реновации, передает агентство РАПСИ со ссылкой на информацию из пресс-службы суда.

Иск подан москвичкой Ольгой Михайловой (жительница района Перово) и ее представителем (адвокатом) Алисой Образцовой. В заявлении оспариваются статьи 1 и 3 законопроекта как противоречащие Конституции РФ и Жилищному кодексу. По мнению истицы, законопроект «О дополнительных гарантиях» москвичам в ходе реновации «противоречит конституционному праву гражданина на собственность, поскольку допускает, что собрание жильцов может лишить человека его собственности – квартиры», передает «РИА Новости». Второе оспариваемое положение в законопроекте - он нарушает нормы Жилищного кодекса РФ, который не предусматривает такой процедуры, как реновация.

«В Жилищном кодексе, который является федеральным законом и важнее любого городского правового акта, никакая реновация не прописана. Между тем этот кодекс четко определяет, какие решения общее собрание собственников может принимать, все остальное никакой юридической силы не имеет», — рассказала Алиса Образцова (цитата по «РИА Новости»).

Решение, принимать ли его к рассмотрению, пока не принято.

В начале мая власти Москвы опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли.