Минстрой может отказаться от отключения горячей воды в домах

Летнее отключение горячей воды не коснется двух российских городов, где Минстрой совместно с сервисными компаниями намерен провести технологический эксперимент. Если он будет успешным, ведомство может отказаться от отключения горячей воды, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса. Он пояснил, что пока ведомство отбирает города для пилота.

«В порядке эксперимента несколько крупных частных компаний обещают под нашим контролем провести эксперимент и не отключать горячую воду вообще в двух городах нашей страны. Если это получится, мы сформируем нормативные требования, к какому году мы сможем поэтапно перейти к этой технологии и сколько это будет стоить», – сказал Чибис.

При этом замглавы ведомства отметил, что сейчас Минстрой работает над сокращением срока отключения горячей воды. Сейчас он составляет две недели. «Мы планируем выйти, по нашим оценкам, к 2022 г. на семидневный срок. Надеюсь, это удастся сделать раньше», – добавил он.