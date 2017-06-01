Самая дешевая вторичная квартира в новой Москве стоит 1,25 млн рублей

Самая дешевая квартира на вторичном рынке новой Москвы продается за 1,25 млн руб., говорится в сообщении риэлторской компании «Миэль».

Это малогабаритная однокомнатная квартира в мансарде площадью 18 кв. м с чистовой отделкой. Объект находится в поселении Первомайское в жилом комплексе, построенном в 2012 г.

А вот дороже всего квадратный метр на вторичном рынке новой Москвы обойдется покупателю в поселении Внуковское – 129 300 руб. Чуть дешевле стоит «квадрат» в поселении Сосенское – 126 300 руб. А самая дорогая вторичная квартира в новой Москве предлагается за 25 млн руб. в ЖК «Град Московский». В ней три комнаты, общая площадь – 135 кв. м. Она расположена на пятом этаже панельного 25-этажного дома 2011 г. постройки.

«Только Внуковское и Сосенское дороже, чем предложения в Московской области. Остальные поселения в новой Москве в основном демонстрируют более низкие цены», — говорит Марина Толстик, управляющий партнер «МИЭЛЬ - сеть офисов недвижимости».