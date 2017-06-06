Володин: Реновацию критикуют безответственные политиканы, которые не живут в хрущевках

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что не следует торопиться с принятием закона о реновации жилья, главное – это качество этого закона, «нет задачи гнать под какие-то даты». «Любой закон, касающийся жизни граждан, требует обсуждения, тем более если это закон по такой важной теме, как жилищный вопрос и права собственности на жилье», – цитирует его ТАСС. Перед общественными слушаниями по законопроекту в Госдуме ее спикер заявил, что такие же слушания нужны и на уровне Москвы.

Слушания в Думе решено было провести прежде всего для того, чтобы услышать мнение людей, чьи дома подпадают под реновацию, сказал Володин. Как передает ТАСС, он не исключил, что наиболее интересные и важные предложения, которые будут высказаны на слушаниях, могут быть включены в текст законопроекта как поправки перед вторым чтением.

«Графики, реализацию этого проекта нужно обсуждать на уровне Мосгордумы. Правильно было бы, чтобы и Общественная палата города Москвы подключилась к этой работе», – считает спикер. Он подчеркнул, что не следует ограничиваться только общением с жильцами через интернет, с ними нужно «воочию, напрямую поговорить о реализации этого проекта».

«Несмотря на все проблемы и вызовы, власть думает о том, что будет завтра, ведь хрущевки – это дома, которые находятся в предаварийном состоянии», – объяснил Володин замысел программы. «Огромное количество жилья выработало свой ресурс еще в 1986 г., эти дома прошли эксплуатационный срок, возникают риски, которых с каждым годом все больше и больше», – добавил он. По его словам, «сам по себе проект не просто правильный – он необходим». Он считает, что его дискредитацией занимаются «безответсвенные политиканы и демагоги, которые не живут в этих домах и не думают о тех, кто живет в домах, которые рано или поздно станут аварийными».

«Мы должны понимать, что чем быстрее начнется реализация проекта, тем быстрее люди переедут в безопасное комфортабельное жилье в том районе, где они проживают, и, самое главное, у человека появляется выбор между равноценным или равнозначным жильем или компенсацией», – сказал Володин.

После принятия закона о реновации профильные комитеты Думы и избранные от Москвы депутаты будут проводить мониторинг его реализации, пообещал спикер. Он напомнил, что контроль за исполнением закона и вопросы правоприменения – это необходимая составляющая работы депутатов. Он пообещал действующий «механизм обратной связи с жильцами, которые будут в рамках проекта переезжать в новые дома». «Это в том числе диалог и обратная связь с региональной властью, мэрией Москвы, с федеральными министерствами, которые имеют отношение к реализации проекта, с институтами гражданского общества», – добавил спикер.

Володин не исключил, что программа реновации жилфонда Москвы может стать пилотным проектом, после реализации которого можно будет говорить о сносе хрущевок в российских регионах. Ранее об этом говорили и другие чиновники, в том числе вице-премьер Аркадий Дворкович. Сейчас, по словам спикера Госдумы, нужно «максимально доработать нормы закона, чтобы они эффективно решали проблемы людей, реализовать этот проект как пилотный в Москве, хотя бы частично увидеть, насколько он решает проблемы граждан и насколько он эффективен». Если в регионах убедятся в этом, нормативная база уже будет подготовлена Думой и администрациям субъектов «уже будет достаточно принять отсылочные нормы, что данный закон может быть распространен на другие территории», сказал Володин.