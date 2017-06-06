Программу сноса пятиэтажек предложено ограничить домами до девяти этажей

В московскую программу реновации могут быть включены дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957–1968 гг., следует из поправок ко второму чтению соответствующего законопроекта в Госдуме. Как сообщает ТАСС, поправки опубликованы на сайте думского комитета по транспорту и строительству. В перечень под снос «могут быть включены многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома», собственники жилья в которых проголосуют за снос, говорится в поправках.

«При этом к многоквартирным домам первого периода индустриального домостроения относятся многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам, разработанным в период с 1957 по 1968 г., с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий», – цитирует ТАСС.

Слушания по законопроекту пройдут в Госдуме во второй половине дня 6 июня. Предваряя их, спикер палаты Вячеслав Володин заявил, что спешить с принятием законопроекта не следует, «гнать к определенному сроку» нет необходимости, главное – качество закона.