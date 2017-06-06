Программа реновации не будет пересекаться с программой расселения ветхого жилья

Аварийные дома, включенные в правительственную программу переселения граждан из ветхого и устаревшего жилья, не будут включены в московскую программу реновации. Как передает ТАСС, это следует из поправок в соответствующий законопроект, подготовленных ко второму чтению. «Положения закона, регулирующие отношения, возникающие в связи с реализацией программы реновации жилищного фонда в городе Москве, не применяются к отношениям, возникающим в результате признания в установленном правительством РФ порядке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», – цитирует агентство.

«Мы понимаем, что есть не только вопросы реновации, но и вопросы аварийного жилья, – заявил при рассмотрении поправок председатель профильного комитета Думы по строительству и трансопрту Евгений Москвичев. – Мы долго работали по этому вопросу и сказали: "Нет, по "аварийке" есть другой закон, по которому надо жить». Комитет рекомендовал палате принять этот законопроект во втором чтении.

В 14.00 в Думе начались слушания по законопроекту.