Застройщик ЖК Sky House в районе Якиманки растратил часть привлеченных в проект средств

Половина денежных средств, которые ООО «Олтер» привлекло на строительство ЖК Sky House на Мытной улице в Москве, использовалась не по назначению. Об этом сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, слова которого приводятся на сайте ведомства.

Всего, по словам Тимофеева, застройщиком было привлечено на строительство жилого проекта на Мытной 14 млрд руб.

Он добавил, что городской ОБЭП уже провел проверку застройщика, а все материалы по ее итогам направлены в районную прокуратуру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ЖК Sky House - это премиальный проект в районе Якиманки, состоящий из четырех жилых домов в 29 и 22 этажа. В проект таже входит офисное 9-этажное здание