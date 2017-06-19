ЦБ прогнозирует в этом году основной спад в строительстве жилья в России

Основной спад в жилищном строительстве может прийтись на 2017 г., но он будет неглубоким, в течение нескольких следующих лет поддержку жилищному строительству окажут госпрограммы, говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике, передает «Интерфакс».

Согласно материалам доклада о «неглубоком» спаде «свидетельствуют ожидания предприятий относительно стабилизации уровня цен в отрасли в апреле – июне 2017 г.».

В материалах добавляется, что, несмотря на восстановление экономической активности и существенный рост объема ипотечного кредитования, в 2016 г. жилищное строительство в целом по России сократилось на 6,5%, а в начале текущего года его падение значительно ускорилось. Наиболее выраженной эта тенденция была в Уральском, Сибирском, Северо-Западном и Центральном федеральных округах.

«Основной причиной негативной динамики ввода в эксплуатацию жилья может служить продолжившееся снижение реальных располагаемых доходов населения при сохранении значительного предложения жилья в большинстве регионов, лидирующих по объему жилищного строительства, а также при ухудшении финансового положения и уходе с рынка мелких и части средних застройщиков», – говорится в докладе (цитата по «Интерфаксу»).