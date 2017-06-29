Заказчик Керченского моста: строительство перешагнуло свой экватор

Работы по строительству Керченского моста выполнены более чем наполовину, сообщил начальник ФКУ Упрдор «Тамань» (заказчик проекта) Роман Новиков. «Строительство уже перешагнуло свой экватор, - цитирует его "Интерфакс. - Практически 55% общих объемов работ на объекте выполнены". Агентство напоминает, что сейчас строится и автомобильный мост, и железнодорожный.

На конец июня погружен 81% свай объекта, установлено 56% опор и собрано 27% пролетных строений.

19-километровый мост станет самым длинным в России и соединит полуостров Крым с материковой частью России автомобильной и железной дорогой. Движение машин по мосту собираются открыть в декабре 2018 г., поезда будут пущены 1 декабря 2019 г. Стоимость объекта - 227,9 млрд руб. в ценах соответствующих лет. Генподрядчик строительства - компания «Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.