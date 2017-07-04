В Москве осталось 56 пятиэтажек сносимых серий

Программа сноса домов первого периода индустриального домостроения выполнена уже на 96,3%, осталось демонтировать 56 пятиэтажек, говорится на сайте департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на слова его руководителя Серея Левкина.

По его словам, программа сноса домов первого периода индустриального домостроения выполнена уже на 96,3% - столице осталось демонтировать 56 пятиэтажек. За счет средств бюджета города предстоит снести 30 пятиэтажек, остальные 26 - в рамках действующих инвестиционных контрактов.

Программу сноса домов первого периода индустриального домостроения планируется завершить в 2018 г.