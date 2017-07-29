Собянин анонсировал строительство линий метро в новой Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы рассмотрят проекты строительства новых линий метро до новой Москвы.

«Приняли решение о разработке градостроительной документации для новых линий Московского метрополитена на перспективу в пос. Северный, Внуково и г. Троицк», — написал Собянин в Twitter.

Ранее Собянин сообщил, что новая станция метро «ЦСКА», которая располагается на Третьем пересадочном контуре, будет открыла в сентябре этого года.

Станция будет оформлена в фирменных цветах ЦСКА — красном и синем. На платформе будут установлены четыре бронзовые скульптуры: лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста.