«Система» продала долю в двух фондах, владеющих торговой недвижимостью в Германии

Sistema Capital Partners (SCP, принадлежит АФК «Система») вышла из капитала фондов Highstreet IV и Highstreet Prime I, владеющих активами в сфере торговой недвижимости в Германии, сообщили «Интерфаксу» в АФК.

Покупателем выступил немецкий институциональный инвестор. При этом "Система" не уточнила, когда именно были проданы активы.

Согласно информации на сайте SCP, Highstreet IV владеет 57 700 кв. м торговых площадей, Highstreet Prime I – 60 000 кв. м. В капитал обоих фондов SCP вошла в 2015 г.

АФК «Система» создала SCP в конце 2015 г. для вложений в ликвидную недвижимость в России и за рубежом. Первая сделка фонда прошла в Германии, тогда вместе с партнерами SCP вложила в торговую недвижимость 125 млн евро. Еще 105 млн евро в недвижимость в Германии компания вложила совместно с люксембургским партнером Corestate Capital Holding в конце 2016 г.