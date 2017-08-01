Единственный инвестор игорной зоны под Анапой ликвидирует компанию

Учредитель краснодарского ООО «Адаптас (рус)» решил ликвидировать компанию, сообщил «Коммерсант».

«Адаптас (рус)» в 2013 г. планировала вложить 16,1 млрд руб. за 10 лет в строительство гостиницы и казино «Ойстер гранд отель» в игорной зоне «Азов-сити» в Анапе, инвестором проекта должна была выступить сингапурская компания ADAPTAS (Singapore). Под реализацию проекта казино «Адаптас (рус)» взяла в аренду участок на побережье площадью 240 га с суммой арендной платы 113,3 млн руб. в год.

В 2015 г. Краснодарский край добился расторжения договора аренды и возвращения участка в краевую собственность. «Адаптас (рус)» принадлежит Евгению Горобцу, бывшему краевому чиновнику из департамента по реализации полномочий при подготовке зимних Олимпийских игр. В июле 2014 г. был принят закон, разрешивший открывать игорные заведения на территории олимпийских объектов Краснодарского края и одновременно ликвидировавший игорную деятельность в Анапе и Щербиновском районе.

«Адаптас (рус)» была единственным резидентом анапской части «Азов-сити».