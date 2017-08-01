Президент «Инкома» вложил 60 млн рублей в бонусный IT-проект

Президент компании «Инком» Сергей Козловский инвестировал 60 млн руб. в российский IT-проект «Бонусный клуб», который занимается разработкой и внедрением технических решений для программ лояльности. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель пресс-службы «Инкома».

По его данным, деньги пошли на создание единой бонусной карты «Сахар». Пока карта виртуальная. С ее помощью можно совершать покупки в 786 партнерских интернет-магазинах (например, в AliExpress, «Мегафоне», МТС, «Связном», «Спортмастере», «М.видео», Booking.com) и возвращать до 50% от стоимости товара.

Это не первые собственные инвестиции Козловского в IT-технологии. Ранее он вложил 300 млн руб. в платежный сервис PayQR, позволяющий совершать покупки при помощи мобильных устройств с использованием технологий QR-кодирования. Оба стартапа – и «Бонусный клуб», и PayQR – входят в компанию «Финансовые и информационные технологии» (ФИТ), которая на 100% принадлежит кипрской Payqr International.

Основной доход «Сахар» будет получать от комиссии за транзакции. Предполагается, что магазины-партнеры будут предоставлять «Бонусному клубу» скидки на совершенные покупки, до 95% из которых формируют бонусы пользователей карты. Проект получает в среднем до 7% дохода от предоставленного объема скидок.

Соучредителями проекта «Сахар» стали также основатель и руководитель PayQR Глеб Марков, член совета директоров PayQR Владимир Горбунов (он же основал проект Workle) и его отец Виктор Горбунов.

По планам на операционную окупаемость проект выйдет к концу 2017 г., а на инвестиционную – через 19 месяцев. Но в реальности 60 млн руб. окупятся не раньше чем через два года, считает Владимир Горбунов.