Путин разрешил платить за общедомовую коммуналку по счетчику

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий платить за общедомовые коммунальные услуги по общедомовому счетчику, а не по региональным нормативам.

С 1 января 2017 г. в плату за содержание жилого помещения включена стоимость холодной и горячей воды, отведения сточных вод и электроэнергии, потребляемых при содержании общедомового имущества. До этого они входили в плату за коммунальные услуги. Расходы на общедомовые нужды (ОДН) определялись по нормативам, утверждаемым региональными властями.

Теперь, согласно закону, который вносит поправки в Жилищный кодекс, собственники смогут самостоятельно выбрать способ расчета платы — по показаниям счетчика либо по установленному нормативу. Если в доме установлен прибор учета, плату по нормативу можно впоследствии перерасчитать, исходя из показаний счетчика.

В ряде регионов фактическое потребление коммунальных ресурсов на ОДН бывает значительно ниже установленного норматива, поэтому люди переплачивают за ресурсы и полностью лишаются стимула к повышению энергоэффективности и энергосбережения. «Наиболее высокие нормативы в сравнении с другими регионами в Омской, Челябинской, Псковской и Ульяновской областях», - отмечали авторы закона в пояснительной записке.

Закон был принят Госдумой 19 июля и одобрен Советом Федерации 25 июля.