«Коммерсантъ»: участникам программы реновации могут предложить переехать в более дешевые районы округа

Жильцам сносимых домов по программе реновации Москва готова предложить квартиры большей площади без доплаты, но в более дешевом и отдаленном районе в пределах округа. О том, что такой вариант расселения обдумывают в мэрии, «Коммерсанту» рассказал столичный чиновник. Если такая схема будет утверждена, в постановление о реновации, которое уже подписал мэр Сергей Собянин, могут быть внесены изменения либо новый вариант расселения будет описан отдельным нормативным актом. В стройкомплексе Москвы отказались комментировать эту информацию.

Также обсуждается вариант переезда в квартиры побольше в своем районе с доплатой, добавил источник издания. По его словам, сейчас идут консультации с АИЖК и крупными банками на предмет создания специальных ипотечных продуктов для переселенцев.

Вариант переезда в бОльшую квартиру в более дешевом районе реален для всех округов, считает управляющий партнер «Метриум групп» Мария Литинецкая. «Но какими бы контрастными ни были соседние районы с точки зрения транспортной доступности, благоустройства и экологии, разница в цене едва ли превысит 15%», - добавила она. Все опрошенные газетой эксперты считают, что вариант увеличения жилплощади без доплаты за счет переезда в более удаленный район выберет больший процент переселенцев, чем в первую волну реновации.