Собянин пообещал Москве 50 новых парков

50 парков откроют в Москве в текущем году на месте пустырей и коммунальных зон, места их создания определяют при участии жителей города, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин. «Вместе с москвичами определяем места для создания парков на месте пустырей и коммунальных зон. В этом году откроем 50 парков в разных районах», - написал московский градоначальник в официальном Twitter.

Ранее вице-мэр Москвы Петр Бирюков сообщил, что из 50 парков, которые в этом году будут созданы в жилых районах столицы, 20 благоустроят за счет городского бюджета, остальные 30 - за счет инвесторов. В июле Собянин говорил, что все московские парки реконструируют до конца 2018 г. «У нас задача до конца следующего года все парки Москвы привести в очень хорошее состояние. Останутся какие-то единицы, но они, в принципе, в неплохом состоянии. Большинство парков уже будет реконструировано — около 500 парковых территорий», - сказал он.