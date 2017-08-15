Прекращено уголовное дело начальника Петербургского метрополитена

Уголовное дело в отношении начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Владимира Гарюгина прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Это «Интерфаксу» сообщил адвокат Гарюгина Владимир Львов. Дело о злоупотреблении полномочиями было возбуждено 18 февраля 2015 г. по фактам махинаций при заключении инвестиционного договора о строительстве коммерческого объекта – наземного вестибюля станции «Адмиралтейская», следствие оценивало ущерб бюджету Петербурга в 466 млн руб. О том, что дело прекращено, адвокат и его клиент узнали 4 августа 2017 г., такое решение следователь принял днем ранее.

«Фонтанке.ру» Львов сообщил, что следователь его вызвал и на словах уведомил, что по почте ему направлено соответствующее постановление. Сам документ адвокат не видел.

Ранее адвокат говорил, что по делу долгое время никаких активных действий не велось, напоминает «Интерфакс».

Дело было возбуждено по материалам Контрольно-счетной палаты (КСП) Петербурга. По версии следствия, «в 2012 г. Гарюгин и иные лица использовали свои полномочия вопреки законным интересам организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц при заключении инвестиционного договора о строительстве» вестибюля «Адмиралтейской» и его надстройки – бизнес-центра. Из отчета КСП следует, что инвесторы наземных вестибюлей занижали отчисления в бюджет и при возведении «Адмиралтейской» Гарюгин не включил фундамент вестибюля стоимостью 466 млн руб. в затраты частного застройщика – компании «Советник». Следствие подозревало, что начальник подземки мог переложить финансовое бремя с владельца надстройки (инвестора) на бюджет.

Арбитражные суды признавали правоту метрополитена, а Смольный отказался признавать себя потерпевшим. Обвинение Владимиру Гарюгину так и не предъявлялось, напоминает «Фонтанка».