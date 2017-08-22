Минкультуры хочет запретить кондиционеры на фасадах исторических зданий

Министерство культуры предлагает запретить устанавливать внешние блоки кондиционеров на фасадах зданий, которые считаются объектами культурного наследия. Как сообщает агентство «Москва», на портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект таких поправок. Министерство предлагает поправки в федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ».

Предлагается запрещать установку «внешних блоков кондиционеров, а также других средств технического обеспечения на фасадах объектов культурного наследия, включенных в реестр, в случае если фасад объекта культурного наследия относится к его предмету охраны», говорится в законопроекте. Также предлагается обязать собственников объектов культурного наследия демонтировать с фасадов кондиционеры и другие средства техобеспечения в течение года с момента вступления закона в силу.

В Москве согласование установки кондиционеров было введено в 2005 г. и отменено после того, как мэром Москвы стал Сергей Собянин. Проблема оказалась особенно актуальной во время аномальной жары летом 2010 г. В связи с этим в середине ноября 2010 г. столичная прокуратура предложила правительству Москвы упростить законодательство, регламентирующее установку кондиционеров на фасады жилых домов. Об отмене согласования процедуры было объявлено в марте 2011 г.

В декабре 2014 г Москомархитектура разработала проект постановления, который запретит установку кондиционеров на фасадах зданий. Предполагалось фактически вернуть обязательное согласование этой процедуры. Тогда ведомство предлагало обязать владельцев здания под каждое изменение «внешней поверхности» строения согласовывать в Москомархитектуре так называемый «паспорт фасада».