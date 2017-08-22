Опубликован новый список самостроев Москвы под снос

Госинспекция по недвижимости Москвы сегодня опубликовала очередной список объектов самостроя, подлежащих сносу, - уже в «пятой волне», - общей площадью 42 308 кв. м.

Все объекты, следует из сообщения, возведены в нарушение закона в опасной близости от важнейших инженерных коммуникаций. «На освобожденных территориях не предполагается никакого строительства, все они будут благоустроены», - пишет инспекция. Уведомления о необходимости демонтировать объекты госинспекция направит их владельцам в течение семи дней с момента принятия постановления.

Среди прочих в список вошли объекты на Новом Арбате (кафе-пристройка к «Дому книги», д. 8, стр. 2, и кафе «Молли Гвиннз», д. 24, стр. 2) и на Калужской площади (д. 1, стр. 3), у метро «Выхино», «Царицыно», «Кантемировская», «Домодедовская», «Сходненская» и «Кузьминки».

«Крупные объекты... - нежилое здание площадью 6705 кв. м на Симферопольском бульваре, д. 11, [Москворецкий стройрынок] и ряд объектов общей площадью свыше 1000 кв. м на Рязанском проспекте, д. 40, корп. 2, стр.1-4, расположенные на территории общего пользования и инженерных коммуникациях, системах газоснабжения и теплоснабжения, на сооружениях централизованной системы водоотведения», - говорится в сообщении.

За добровольный снос объекта самостроя предусмотрена компенсация: 55 500 руб. за 1 кв. м – если объект демонтируется своими силами, напоминает госинспекция. «На данный момент в Москве демонтировано более трех тысяч незаконных объектов», - резюмирует она.