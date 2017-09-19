Открыт новый сквозной проезд через 1-ю Тверскую-Ямскую улицу в Москве

В Москве открыт сквозной проезд через 1-ю Тверскую-Ямскую улицу – теперь ее можно пересекать напрямую, двигаясь с ул. Чаянова на ул. Васильевскую и в обратном направлении. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

Движение разрешено только прямо, перекресток оснащен светофором, необходимыми дорожными знаками, дорожной разметкой и комплексами фотовидеофиксации, сказали в ЦОДДе.

Он добавил, что 1-ю Тверскую-Ямскую улицу раньше можно было пересечь в районе Бульварного кольца или у площади Тверская Застава, что занимало длительное время, особенно в часы пик.

«Новое пересечение повысит связность дорог в нескольких кварталах в два раза, разгрузит площадь Тверскую Заставу на 4% и уменьшит перепробеги до 1,7 км для 5000–6000 жителей, использующих хордовое направление ежедневно», – пояснили в пресс-службе.