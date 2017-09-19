Суд впервые отозвал права на «дальневосточный гектар»

Ванинский районный суд отозвал права на «дальневосточный гектар», выданный жительнице поселка. Об этом сообщили в региональном штабе Общероссийского народного фронта.

Это первый случай в России, когда решением суда были ликвидированы права на «дальневосточный гектар», сообщил активист в Ванине Юрий Светличный (его слова приводит пресс-служба ОНФ). Он уточнил, что речь идет об участке в самом центре поселка на Приморском бульваре, «где долгое время находился живописный сквер».

В пресс-службе рассказали, что участок получила местная жительница, которая собиралась открыть на месте отдыха цветочный магазин. «Спорная территория общей площадью 419 кв. м – одно из самых проходных мест в Ванине, здесь находятся местное отделение Сбербанка, Дом книги, детский магазин, социально значимые объекты. Нам удалось добиться того, что сквер остается в своих границах, а женщина может выбрать участок в другом месте или обжаловать решение суда, подав апелляцию в краевой суд, поэтому о полном успехе предприятия говорить пока рано», – заявил Светличный.

С 1 февраля в 2017 г. все граждане России (а не только жители Дальнего Востока) получили право подать заявление на получение бесплатного гектара на Дальнем Востоке.