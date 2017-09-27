Тарифы на парковку в «Зарядье» будут приближены к городским

Желающие посетить московский парк «Зарадье» через две недели смогут парковать автомобили на подземной парковке. При этом стоимость парковки будет приближена к городским тарифам. Об этом рассказал директор парка Павел Трехлеб.

«Подземная парковка в «Зарядье» будет работать ориентировочно через две недели, тарифы будут приближены к городским», - сказал Трехлеб.

По его словам, при въезде на парковку установят шлагбаум. Оплатить парковку можно будет как наличными, так и безналичным расчетом, передает РИАМО.

Трехлеб также рассказал, что уже в ноябре будет выпущено мобильное приложение парка «Зарядье». В приложении будет общая навигация и описание объектов парка. «Также через мобильное приложение можно будет узнать о ботанической коллекции и расписании сервисов», — отметил директор парка.

Ранее стало известно, что подземная парковка рассчитана на 500 мест.