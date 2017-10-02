На Крымском мосту уложили асфальт на пилотном участке

Строители уложили верхний слой асфальтобетона на пилотном участке Крымского моста на острове Тузла, сообщил информцентр «Крымский мост».

«Это более 600 м дорожного покрытия в направлении Крыма – асфальт, по которому в будущем году поедут автомобили», – говорится в сообщении.

Верхний слой выполнен из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. «Это слой износа, поэтому в его составе повышенное содержание щебня. Он обеспечит требуемый коэффициент сцепления автомобильного колеса с дорогой и долговечность покрытия», – приводятся в сообщении слова главного инженера ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора Юрия Сафонова.