Эксперт: объем инвестиций в коммерческую недвижимость России упал на 35%

В целом по итогам первых девяти месяцев 2017 г. общий объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость достиг $2,05 млрд, что на 35% ниже показателя января – сентября 2016 г., подсчитали эксперты компании Colliers International. При этом, по их данным, объем чистых инвестиционных сделок (покупка с целью получить доход) с коммерческой недвижимостью составил $1,74 млрд, что на 40% больше, чем в аналогичном периоде 2016 г. ($1,23 млрд).

С точки зрения чистых инвестиций в этом году наиболее популярным сегментом была торговая недвижимость. По итогам девяти месяцев в нее было вложено $771 млн по сравнению с $244,6 млн в аналогичном периоде прошлого года. На втором месте офисы – $643, 6 млн ($654,1 млн в I–III кварталах 2016 г.), на третьем – многофункциональные комплексы, $206,4 млн после отсутствия сделок по ним в прошлом году.

В структуре чистых сделок доля иностранных инвестиций увеличилась с 6% ($75 млн) до 22% ($379 млн). Активными игроками среди зарубежных инвесторов остаются компании и фонды, уже присутствующие на российском рынке и у которых сформирована четкая стратегия развития в России.

«Если в прошлом году в объеме сделок преобладали покупки объектов под собственное размещение или переход активов от одного собственника к другому за долги, то в этом году мы наблюдаем существенное увеличение классических инвестиционных сделок. Позитивные сигналы в экономике, в частности снижение ставки рефинансирования, приведут к удешевлению стоимости банковского финансирования, которое отразится на ставках капитализации, а чем ниже ставки капитализации, тем выше стоимость активов», – говорит Станислав Бибик, партнер Colliers International. По его прогнозам, по итогам года общий объем инвестиций достигнет уровня 2016 г. (не менее $4 млрд).