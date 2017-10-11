Законопроект об отмене термина «жилье экономкласса» принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который отменяет термин «жилье экономического класса» и вводит вместо него понятие «стандартное жилье».

Согласно документу, Минстрой России будет устанавливать требования к стандартному жилью, в том числе к минимально и максимально допустимым размерам жилых помещений. До установления таких требований под стандартным будет пониматься жилье, соответствующее условиям отнесения к жилью экономического класса.

Законопроектом также предлагается ввести два новых вида аукционов, которые проводит Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). Агентство сможет проводить аукцион на право заключения договора аренды для комплексного развития территории и аукцион, одним из условий которого является обязательство застройщика передать часть имущества АИЖК. Для повышения доступности и прозрачности аукционов в отношении земельных участков предлагается установить порядок проведения таких аукционов в электронной форме.

Ранее руководитель Минстроя Михаил Мень сообщил, что в России объявлен международный конкурс дизайн-проектов стандартного жилья и жилой застройки. Финалисты будут объявлены в феврале 2018 г.

Кроме, пунктов, касающихся требований к стандартному жилью, законопроект также вводит изменения в правовое регулирование деятельности жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). В частности, предусматривается возможность залога прав на паенакопление ЖСК, что позволит их членам привлекать кредитные средства для финансирования строительства жилья. Документ также предполагает передачу в собственность граждан – участников ЖСК земельных участков, ранее переданных в безвозмездное пользование кооператива, после ввода построенных домов в эксплуатацию.