Памятник Шекспиру установят в Зарядье до 2019 года

Памятник Уильяму Шекспиру будет установлен в Москве до конца 2019 г. Как сообщили «Интерфаксу» в горадминистрации, такое постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Мосгордума утвердила установку памятника в декабре 2016 г. Предложил поставить памятник Шекспиру директор Британского совета Майкл Берд.

Скульптуру установят на Варварке у музея «Старый английский двор». Памятник создадут и установят на деньги Британского совета, это будет стоить 15 млн руб. Также Британский совет оплатит благоустройство прилегающей территории.

Проект памятника выберут на открытом конкурсе.