Операция по установке арки Крымского моста продолжается третьи сутки

Морская операция по установке автодорожной арки Крымского моста на фарватерные опоры идет третьи сутки. Вечером 12 октября арка была поднята на опоры — на высоту 35 м над уровнем моря. Сейчас арочный пролет закрепляют.

Морская операция по транспортировке от берега и установке на фарватере автодорожной арки началась в среду утром с перекрытием судоходства в Керчь-Еникальском канале.

Конструкцию начали поднимать в четверг около 14.15 мск, подъем выполнялся со скоростью 5 м/ч. В операции были задействованы мощные домкраты, понадобилось 12 устройств грузоподъемностью 650 т каждое.