Строители поднимают арку Крымского моста на опоры

Мостостроители начали подъем автодорожного арочного пролета Крымского моста на фарватерные опоры, сообщает информационный центр проекта. Арку необходимо поднять на высоту 35 м над уровнем моря.

Отрыв от плавопор начался в 14.15 мск. Подъем займет несколько часов и будет выполняться со скоростью около 5 м/ч.

Подъем выполняется мощными домкратами, закрепленными на опорах. Для монтажа габаритной конструкции понадобилось 12 устройств грузоподъемностью по 650 т.