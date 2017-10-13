Начался снос здания ДК Серафимовича в центре Москвы

В Среднем Тишинском переулке Москвы начался снос Дома культуры имени Серафимовича, передает «Интерфакс».

На территории здания ДК работает экскаватор.

Ранее стало известно, что эксперты Мосгорнаследия не стали вносить ДК им. Серафимовича в список объектов культурного наследия.

«Тезисы об архитектурной и исторической ценности здания, рассмотренные экспертами совета, не нашли документального подтверждения. Здание ДК им. А. С. Серафимовича не может быть признано объектом культурного наследия», - говорится на сайте Мосгорнаследия.