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Недвижимость
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Правительство опубликовало поправки о налоговых льготах для участников реновации

Ведомости
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Правительство России опубликовало предлагаемые им поправки в законопроект об освобождении от налогообложения операций по реновации жилищного фонда в Москве. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Поправками правительства к законопроекту предусматривается, в частности, отнесение к расходам при исчислении налога на прибыль организаций затрат фонда содействия реновации жилищного фонда в Москве на приобретение (создание) объектов недвижимости, передаваемых безвозмездно в собственность Москвы в целях реализации программы реновации.

Кроме того, предлагается освобождение физических лиц – участников программы реновации от уплаты государственной пошлины за регистрацию права на полученные в рамках программы жилые помещения. Также предусматривается освобождение этих физических лиц от обложения налогом на доходы физических лиц, полученных в связи с реализацией программы реновации, в виде жилого помещения (доли в нем) или равноценного возмещения в денежной форме.

Установленные законопроектом налоговые преференции предусматривается распространить на правоотношения, возникшие с момента утверждения программы реновации – 1 августа 2017 г.

Бизнес
Новости

Бюджет не получит всю сумму за пакет РЖД в «Трансконтейнере» через дивиденды

Интерфакс
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Сумма, полученная РЖД от продажи своего пакета в «Трансконтейнере», не пойдет в бюджет через дивиденды компании в полном объеме, заявил журналистам первый вице-премьер России Игорь Шувалов.

«Трансконтейнер» будет продавать компания РЖД, а дивиденды выплачиваются по итогам всего года работы. Надо будет подвести итоги работы, и тогда правительство принимает решение, в каком объеме выплачиваются дивиденды», - сказал он.

«Один из источников пополнения бюджета - это будет продажа РЖД (доли в "Трансконтейнере"). Мы не планируем полностью эту сумму изъять в виде дивидендов. Мы будем смотреть на весь итог хозяйственной деятельности общества, и если будет возможно, для того чтобы получить дивиденды, мы получим дивиденды», - добавил Шувалов.

Бизнес
Новости

Сергей Курченко купил у АФК «Система» активы по хранению и продаже газа

Ведомости
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Перебравшийся в Россию с Украины бизнесмен Сергей Курченко закрыл сделку по покупке у АФК «Система» 100% компании «СГ-трейдинг». Как сказал РБК представитель АФК Сергей Копытов, покупателем является ООО «Премьер ойл». «СГ-трейдинг» занимается оптовой и розничной торговлей сжиженным углеводородным газом, ему принадлежит сеть газовых заправок и другие активы по хранению и реализации такого газа.

Представитель Курченко отказался от комментариев для РБК.

«СГ-трейдинг» был крупным поставщиком газа на Украину, отмечает «Лигабизнесинформ». Переговоры о покупке этой компании Курченко вел больше года, а с февраля его менеджеры уже фактически руководили бизнесом «СГ-трейдинга», рассказал агентству владелец крупного импортера топлива на Украину. В середине сентября гендиректором «СГ-трейдинга» стала Юлия Пекурова, руководитель московской «Премьер ойл», специализирующейся на оптовых продажах топлива, добавляет «Лигабизнесинформ».

В 2013 г. АФК сообщила о планах продать 100% акций «СГ-трейдинга» стороннему покупателю, напоминает РБК. «СГ-трейдинг» был образован в том же году в результате реструктуризации группы «СГ-транс», крупнейшего частного перевозчика сжиженного газа в России, напоминает «Лига». «СГ-транс» «Система» продала в 2016 г.

Компании «СГ-трейдинг» принадлежит более 60 автомобильных газозаправок в 20 регионах России и 11 баз хранения сжиженного газа суммарной мощностью 5300 т. Выручка компании за 2016 г. составила около $75 млн. Компания также экспортирует небольшие объемы сжиженного газа в Белоруссию, Польшу, Монголию и страны Средней Азии. Ранее крупнейшим зарубежным рынком сбыта для СГ-трейдинга» была Украина.

Курченко называли бизнесменом, близким к экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Украину он покинул в феврале 2014 г. Уже в сентябре 2014 г. РБК узнал, что Курченко перенес свой бизнес в Россию. Бизнесмен известен тем, что никогда не оформлял на себя приобретаемые активы, отмечает «Лигабизнесинформ».

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Политика
Новости

Голодец не подтвердила обсуждение софинансирования расходов на здоровье гражданами

Интерфакс
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Вопрос о софинансировании системы здравоохранения не обсуждается, заявила сегодня вице-премьер Ольга Голодец. «У нас такого вопроса нет, мы его не обсуждаем», – сказала Голодец, принимавшая сегодня участие в заседании попечительского совета инновационного центра «Сколково».

Так она ответила на вопрос о том, находится ли эта тема в стадии обсуждения.

О том, что нужно подумать о возможности разделения медицинской помощи на бесплатную и софинансируемую гражданами, накануне дал понять президент Владимир Путин: человек должен понимать свою ответственность за собственное здоровье. Президент впервые заявил о желательности и приемлемости софинансирования в социальных секторах. Как писали «Ведомости», софинансирование обсуждается и в Центре стратегических разработок Алексея Кудрина, и в администрации президента, и в Минэкономразвития.

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Политика
Новости

Памфилова рассказала, когда Навальный сможет баллотироваться в президенты

Интерфакс
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Председатель ЦИК России Элла Памфилова обвинила Алексея Навального в ложной трактовке Конституции и заявила, что он сможет баллотироваться в президенты не раньше 2028 г.

По ее словам, когда «в соцсетях его горе-юристы пытаются вбивать ложную информацию, что есть Конституция, согласно Конституции он имеет право [баллотироваться], – это ложь». Общаясь с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов, Памфилова отметила, что Конституционный суд России несколько лет назад давал разъяснения о том, что нет никакого противоречия между законом и Конституцией.

«У них были шансы, если бы Навальный хотел идти на выборы, предпринять ряд шагов и сказать: "Все, мы сделали все возможное, а получилось или не получилось..." А они по какому пути идут? Ложно интерпретируют законы, с другой стороны, говорят: "Кто такая Памфилова? Кто такой ЦИК? Вот мы сейчас выведем ребят, которым головы заморочили, надавим на власть, нас вообще сразу испугаются". Это я испугаюсь? Человек, который прошел все горячие точки, не раз смотрел смерти в глаза? Я никогда, ни под чьим давлением не позволю нарушить закон, плох он или хорош», – заявила она.

Памфилова добавила, что Навальный сможет принять участие в выборах президента России после 2028 г.: «А что сейчас за возраст? Вся жизнь впереди. Поэтому пусть исходит из этого. И флаг ему в руки!»

Алексей Навальный поехал в предвыборное турне по России

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Политика
Новости

Представитель Мединского объяснил ошибку с оппонентами диссертации министра

Ведомости
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«Новая газета» ошиблась с оппонентами докторской диссертации министра культуры Владимира Мединского, заявил «Ведомостям» его представитель. Оппонентами на защите докторской Мединского были профессора Владимир Семин, Владимир Тымчик, Анатолий Королев, сказал представитель министра культуры. Однако на сайте ВАК в автореферате Мединского указаны те оппоненты, о которых писала «Новая газета». «Это вопросы к ВАК [почему у них на сайте такой автореферат]. Действительно, обращались к этим людям, но они потом дали более узких специалистов по теме», – сказал представитель Мединского. Он также прислал «Ведомостям» «подлинный автореферат диссертации», где указаны фамилии Семина, Тымчика и Королева.

В понедельник «Новая газета» опубликовала материал, в котором указала, что профессора, указанные в качестве оппонентов защиты докторской диссертации министра культуры Владимира Мединского, заявили, что не являлись оппонентами на защите его диссертации. В качестве оппонентов в автореферате диссертации Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII вв.» указаны доктора исторических наук Александр Борисов, Владимир Лавров и Басир Гасанов. Гасанов умер, а два других профессора заявили в разговоре с изданием, что не были оппонентами на защите диссертации Мединского.

Иван Бабицкий, один из ученых, подавших заявление на лишение Мединского степени, сказал «Ведомостям», что у Мединского два разных автореферата: один находится в Высшей аттестационной комиссии и РГСУ, где Мединский защищался, другой – в Российской государственной библиотеке. «Об этом мы писали в своем заявлении», – говорит Бабицкий. Однако в обоих среди оппонентов указаны те ученые, имена которых приводит «Новая газета».

В начале октября экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории большинством голосов принял решение поддержать заявление о лишении Мединского ученой степени доктора исторических наук. Пока это рекомендация совета, окончательное решение примет президиум ВАК, который состоится 20 октября. По словам экспертов, традиционно президиум ВАК поддерживает рекомендацию, высказанную экспертным советом. Представители Мединского говорили, что мнение совета – «это всего лишь рекомендация и никакого последствия она не имеет, все будет решаться на следующем [уровне] – на президиуме ВАК».

Заявление о лишении министра культуры ученой степени подали в ВАК в апреле 2016 г. доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский, а также участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий. По мнению заявителей, диссертация Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII вв.» пестрит грубыми ошибками, автор использует «своеобразный методологический подход», не имеющий отношения к науке, а выводы «по стилю приближаются к пропагандистскому памфлету».

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Политика
Новости

РБК: В «американском департаменте» «фабрики троллей» перед выборами в США работало около 90 человек

Ведомости
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Журнал РБК узнал детали работы и финансирования «американского отдела» так называемой фабрики троллей с ул. Савушкина в Петербурге. Портал нашел и подтвердил причастность сотрудников «фабрики» к 120 сообществам и тематическим аккаунтам в соцсетях, которые уже заблокированы, и подсчитал совокупные расходы на предвыборную кампанию в США.

По подсчетам журнала, общее число подписчиков 120 заблокированных сообществ и аккаунтов – почти 6 млн человек, из которых более половины приходилось на Facebook, а около трети – на Instagram. Анализ заблокированных групп показал, что чаще всего «тролли» поднимали темы расовых и национальных конфликтов и политические вопросы. На раскрутку этих тем в основном и тратился рекламный бюджет в соцсетях, который составлял 240 000–260 000 руб. в месяц, или $43 000 в год, или под $90 000 за два года. Журнал ссылается на внутреннюю статистику «фабрики» и на подтверждение ее источников в организации. По словам источников РБК, в Twitter, Tumblr и Imgur реклама не покупалась. Размещение рекламы в Google собеседники с «фабрики» также отрицают, уточняя лишь, что «были тесты, но продолжения не получили».

Тwitter занимались около 10 сотрудников «американского отдела» «фабрики» с десятками аккаунтов. По словам сотрудника организации, целью в Twitter было создание аккаунтов и проведение флешмобов, которые будут подхватывать крупные СМИ и ключевые медиаперсоны.

Подлинность большей части списка аккаунтов подтверждается скриншотами с постами групп и отдельных аккаунтов, сделанными из внутренней панели администраторов (тоже заблокированы), пишет журнал. Причастность «троллей» к имеющемуся списку подтвердил также источник журнала РБК, близкий к руководству «фабрики». Кроме того, больше половины аккаунтов в Twitter зарегистрированы на номера с префиксом +7, следует из данных сервиса восстановления пароля.

По статистике Facebook, около 10 млн уникальных пользователей из числа жителей США видели хотя бы одно рекламное объявление, созданное структурами, связанными с «фабрикой». По данным внутренней статистики организации, в августе 2016 г. минимальный показатель был 15 млн просмотров в неделю, в октябре 2016 г. – рекордные 70 млн просмотров в неделю.

К лету 2016 г. численность «американского департамента» выросла почти втрое, до 80–90 человек, при общем штате «фабрики» около 200–250 человек, отмечает РБК, не учитывая журналистов других порталов «фабрики». Сейчас в департаменте около 50 человек.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле размещением политической рекламы в соцсетях не занимались. Источники журнала РБК, близкие к руководству «фабрики», говорят, что «никакой прямой кооперации с сотрудниками аппарата президента (АП) не было». «Пригожин и его люди сами инициировали этот процесс», – настаивает источник, близкий к одному из департаментов АП. Евгений Пригожин не ответил на запрос журнала.

15 октября бывший «тролль», работавший в Агентстве интернет-исследований, рассказал «Дождю» о целях работы с общественным мнением в США. «У нас не было цели повернуть американцев к России. У нас была цель – настроить американцев против своего же правительства. Вызвать беспорядки, вызвать недовольство, понизить рейтинг Обамы», – объяснил он.

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Политика
Новости

NBC узнал об отсутствии у США плана действий в Сирии после освобождения Ракки

Ведомости
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Администрация президента США Дональда Трампа может уже в течение месяца завершить операцию по освобождению сирийского города Ракки от террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России), сообщает NBC со ссылкой на трех чиновников, участвующих в разработке стратегии в Сирии. Однако, по их словам, в администрации Трампа пока не разработали более четкой стратегии, опасаясь вмешательства региональных властей в дела страны после падения Ракки.

Среди наиболее спорных вопросов – как стабилизировать ситуацию в восточной Сирии, освободить ее от боевиков ИГ, иранских сил и сил, верных президенту Сирии Башару Асаду, которые хотят взять территорию под контроль, отметили собеседники NBC. Администрация Трампа также озабочена тем, как будет проходить «переходный период» в Сирии.

Некоторые из более консервативных членов администрации, в том числе посол США в ООН Никки Хейли, одобряют план, предполагающий отстранение Асада от власти, рассказали чиновники. Но, по их словам, есть и «умеренные» сотрудники администрации Трампа, которые считают, что Асад единственный, кто удерживает страну от превращения в черную дыру, поглощающую большую часть региона.

Военные и дипломатические советники также призвали Белый дом обратить внимание на ухудшающиеся отношения с Турцией, которые в сочетании с «влиянием Ирана и России могут нанести серьезный удар по усилиям стабилизировать ситуацию в Сирии после завершения операции в Ракке», пишет NBC.

Белый дом не ответил NBC на просьбы прокомментировать эту информацию.

На прошлой неделе был задержан сотрудник американского консульства в Стамбуле Метин Топуз, который якобы заявил на допросах о связях жены и ребенка коллеги с организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена. Анкара считает Гюлена организатором попытки военного переворота, которая была подавлена летом 2016 г.

В ответ посольство США в Анкаре заявило о прекращении выдачи неиммиграционных виз во всех диппредставительствах в Турции. Турецкое посольство в Вашингтоне 8 октября объявило об аналогичных ответных мерах.

Авиабаза в Сирии после атаки США

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Политика
Новости

Белоруссия запретила на 10 лет въезд российскому историку Петру Рябову

ТАСС/Ведомости
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Белоруссия запретила российскому историку и философу Петру Рябову въезд в республику на 10 лет, сообщил ТАСС начальник отделения информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Доцент кафедры философии Московского педагогического университета Петр Рябов приехал в Белоруссию, чтобы прочесть лекции по анархизму и политической философии. 10 октября его задержали в Барановичах по подозрению в распространении литературы экстремистского характера. Во время заседания суда 11 октября Рябов своей вины не признал. Суд назначил историку шесть суток административного ареста по обвинению в хулиганстве и распространении экстремистских материалов.

16 октября россиянина выслали из Белоруссии.

Политика
Новости

Порошенко внес в Раду неотложный закон об отмене неприкосновенности депутатов

Ведомости
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В день акции в Киеве за отмену депутатской неприкосновенности президент Петр Порошенко внес в Раду законопроект об отмене положения статьи конституции Украины, которое гарантирует народным депутатам неприкосновенность. Как сообщает УНИАН, законопроект зарегистрирован в парламенте 17 октября. Президент определил статус законопроекта как «неотложный», сообщает «Лигабизнесинформ».

Также законопроект предлагает отменить запрет на задержание, арест или уголовное преследование депутатов без согласия Верховной рады, сообщает УНИАН. Если закон будет принят, то вступит в силу с 1 января 2020 г.

Между тем с ночи в центре Киева принимаются усиленные меры безопасности. В центр стянуты дополнительные силы полиции и Нацгвардии, движение ограничено и перекрыто, общественный транспорт пущен в объезд. Кварталы Рады и администрации президента оцеплены. В полиции ожидают, что в акции примут участие до 10 000 человек.

Организаторы акции хотят добиться ограничения неприкосновенности депутатов, создания антикоррупционного суда и изменения избирательного законодательства. Один из инициаторов акции – депутат Рады Мустафа Найем напомнил, что соответствующие законопроекты уже давно внесены и ждут рассмотрения. Экс-губернатор Одесской области, лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили ранее говорил, что поддерживает эти требования и собирается выступить на митинге в Киеве. УНИАН среди сторонников акции называет «Движение новых сил», «Альтернативу», «Демальянс», «Батькивщину» Юлии Тимошенко, «Самопомощь», движение «Чесно» и др.

Выбор редактора
Политика
Новости

В Киеве приняты беспрецедентные меры безопасности перед акцией сторонников реформ

Ведомости
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В центре Киева усилены меры безопасности перед митингом, который несколько партий и общественных организаций хотят провести в поддержку политической реформы на Украине. УНИАН называет эти меры беспрецедентными. «Весь квартал оцеплен щитами. Проход на площадь Конституции только через рамки. Здание парламента окружено двойной цепью Нацгвардии и полиции», – написал в Facebook один из инициаторов акции – депутат Рады Мустафа Найем. Два дня назад Служба безопасности Украины заявила, что предотвратила провокации, которые 17 октября в месте проведения митинга планировали «лидеры отдельных радикально настроенных структур». Сотрудники СБУ пресекли попытки подозреваемых купить два автомата Калашникова и три гранатомета.

Усиленные наряды силовиков еще с ночи оцепили кварталы Верховной рады и администрации президента в Киеве, сообщает УНИАН со ссылкой на теленовости «ТСН.Ранок». На дорогах дежурят патрульные, во дворах тренируются бойцы Нацгвардии. Частично перекрыты улицы Грушевского, Институтская, Липская, полностью перекрыты улицы Лютеранская, Круглоуниверситетская, Городецкого, Шелковичная. До подъезда к Городецкого с Европейской площади проверяют автомобили, сообщает 112.ua. Общественный транспорт пущен в объезд перекрытых кварталов. В городе пробки.

У здания Рады кроме полицейских дежурят около 500 бойцов Нацгвардии, людей пропускают внутрь после прохода через рамки металлодетекторов.

Начальник управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что, по разным оценкам, на акцию могут прийти до 10 000 человек. Дополнительные ограничения в движении транспорта введены также в связи с официальным визитом президента Мальты.

Организаторы акции хотят добиться ограничения неприкосновенности депутатов, объяснил Найем в блоге на сайте «Украинской правды». Также они требуют создания антикоррупционного суда и изменения избирательных правил. По его словам, такие законопроекты уже давно внесены и ждут рассмотрения. Также депутат отметил неуместность клише «акция Саакашвили» или «майдан Мустафы Найема» для этой акции, которую он считает особенно ценной в связи с тем, что она объединила «множество разнополярных сообществ – от гражданских организаций до политических партий разного толка». Экс-губернатор Одесской области, лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили ранее говорил, что поддерживает эти требования и собирается выступить на митинге в Киеве.

Утром этого же дня президент Петр Порошенко внес в Раду поправки в конституцию в статью о неприкосновенности депутатов. «Лигабизнесинформ» отмечает, что президент определил статус законопроекта как «неотложный».

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Бизнес
Новости

Нефтяники пожаловались Медведеву на налоговую дискриминацию из-за «Роснефти»

РБК
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Руководители трех крупнейших после «Роснефти» нефтяных компаний России – «Лукойла», «Сургутнефтегаза и «Газпром нефти» – Вагит Алекперов, Владимир Богданов и Александр Дюков попросили премьер-министра Дмитрия Медведева о «справедливом» предоставлении налоговых льгот для обводненных месторождений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на совместное письмо руководителей трех нефтяных компаний.

В письме взамен на стимулирование высокообводненных месторождений по универсальному принципу компании обещают увеличить инвестиции в бурение и, как следствие, и налоговые поступления в бюджет.

Руководители трех нефтяных компаний напоминают, что сейчас правительство договорилось с «Роснефтью» о снижении НДПИ для Самотлорского месторождения на 35 млрд руб. ежегодно в течение 10 лет. Взамен «Роснефть» взяла обязательства по увеличению добычи и налогов на Самотлоре, но деталей не раскрыла. Другие нефтяные компании подобных льгот не получили.

По мнению авторов письма, предоставление такой льготы «Роснефти» нарушает основные положения налогового законодательства в части запрета на установление «дифференцированных ставок налогов и сборов, налоговых льгот в зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц или места происхождения капитала». Они также предупреждают, что из-за такой избирательности пострадает использование сырьевого потенциала Западной Сибири, где располагаются их обводненные месторождения.

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